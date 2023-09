Basket, Supercoppa 2023: Belinelli e Shengelia mandano la Virtus Bologna in finale, l’Olimpia Milano cade 78-73

La Virtus Bologna è la prima finalista della Supercoppa 2023. La squadra di Luca Banchi ha superato per 78-73 l’Olimpia Milano in una gara condotta per tutta la ripresa. Il primo quarto risente del mancato ritmo partita delle due squadre, e si chiude a basso punteggio con la Virtus avanti 14-12 nonostante i numerosi errori. Nel secondo parziale inizia meglio l’Olimpia, con il solito Shields e il neo arrivato Mirotic che propiziano un parziale di 10-0 con cui Milano si porta sul +7. L’attacco a difesa schierata della squadra di Messina però si inceppa improvvisamente e ne approfittano le Vu Nere, che prima si rifanno sotto e poi chiudono il primo tempo addirittura davanti 34-32 con il buzzer beater da tre di Hackett.

Nel secondo tempo prosegue il gran momento della Virtus, che trova con facilità la via del canestro con i vari Mickey, Smith e Belinelli. Milano invece non riesce ad ingranare e perde una miriade di palloni. La squadra di Banchi si porta anche sul +11, prima che Shields e Mirotic riducano il vantaggio della Virtus a 6 lunghezze, 59-53, a fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo parte bene Milano nuovamente con un super Shields da 26 punti, che riporta sotto di misura i suoi. Dall’altro lato risponde Shengelia, che tiene la sua squadra avanti nel punteggio. A 2′ dalla fine la situazione è in perfetta parità a quota 70, ma Belinelli da tre scrive un altro vantaggio per la Virtus che da quel momento non si guarda più indietro. Vince Bologna 78-73 e vola in finale di Supercoppa, in attesa di conoscere la sua avversaria tra Brescia e Tortona.