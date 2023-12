Basket, Serie A2: Verona batte Cividale, l’Urania Milano rimonta e supera Treviglio

Nei due anticipi del dodicesimo turno di Serie A2 arrivano due vittorie interne. La Tezenis Verona supera la Gesteco Cividale 80-71 dopo aver condotto per quasi tutta la gara. A trascinare gli scaligeri è un super Gabe Devoe, che stampa 30 punti. Dietro di lui molto bene sui due lati del campo anche Francesco Stefanelli, che aggiunge anche 19 punti. A Cividale non bastano 20 del solito Lucio Redivo, mentre Cole e Rota ne aggiungono altri 16 e 14. Questo successo consente a Verona di riportarsi nelle zone nobili della classifica, a un passo dal secondo posto. Rimane nelle retrovie invece la Gesteco, che non riesce ad ingranare nelle ultime uscite.

Nell’altra gara la spunta l’Urania Milano, che batte in rimonta Treviglio 81-79. La formazione padrona di casa va sotto nella ripresa fino al -12 di metà terzo quarto, ma ha la forza di reagire e riportarsi sotto con un gran parziale. Nell’ultimo periodo i meneghini trovano la via del canestro con più costanza e si aggiudicano la sfida. Fondamentali per l’Urania i 17 punti di Piunti, mentre Potts e Montano ne mettono 14 a testa. Treviglio paga un AJ Pacher sotto tono, ma trova un super Guariglia da 25, mentre Miaschi ne aggiunge 18. Gli ospiti potrebbero farsi raggiungere da Cantù in seconda posizione, mentre Milano con questa vittoria sale al quarto posto.