Basket, Serie A2 2023/24: vincono Apu Udine e Trapani, cade la Fortitudo in casa contro Rieti

Nelle ultime sette gare che completano il 27esimo turno di Serie A2 non mancano le sorprese. Cade la Fortitudo Bologna, che perde in casa 76-70 contro Rieti. Grande rimonta degli ospiti, che a metà terzo quarto hanno toccato anche il -18 di svantaggio: a fare la differenza è il parziale di 25-10 nell’ultimo quarto. La Effe si fa così raggiungere al secondo posto del girone Rosso dall’Apu Udine. La formazione friulana infatti si è imposta senza affanni sulla Juvi Cremona per 86-68 grazie ad una splendida prova corale, come dimostrano i cinque uomini in doppia cifra. Vince anche Trieste, che grazie ai 25 punti di Brooks e ai 21 di Ruzzier stende 86-76 Treviglio e si avvicina al quarto posto di Verona.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Cade a sorpresa Cantù, che sul campo del fanalino di coda Chiusi perde 75-65. A trascinare i padroni di casa sono Stefanini e Gaddefors, autori rispettivamente di 20 e 19 punti. Dall’altra parte l’unico in doppia cifra è Hickey con 19, con i biancoblù che si fanno così raggiungere in classifica da Torino. I piemontesi compiono infatti l’impresa di andare a vincere sul campo della capolista del girone Rosso Forlì per 78-69 e agganciano la seconda posizione grazie ad una prestazione di squadra magistrale. Ai romagnoli non bastano i 23 punti del solito Xavier Johnson, ma il margine sulle inseguitrici rimane comunque rassicurante per il momento. In vetta al girone Verde invece è sempre più salda Trapani, che sbanca 98-83 il parquet di Orzinuovi. Top scorer per gli Sharks Horton 29 punti. Infine arriva anche il successo casalingo di Rimini 82-72 contro Vigevano.