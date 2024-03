Basket, Serie A2 2023/24: Apu Udine corsara ad Agrigento, Urania Milano batte Orzinuovi

Nell’anticipo del 26esimo turno di Serie A2 l’Apu Old Wild West Udine si impone in casa della Moncada Energy Agrigento 82-70. Prova di forza della formazione friulana, che comanda praticamente dall’inizio alla fine, guidata dai 17 punti di Delia e dai 15 di Alibegovic. Ai siciliani non basta un Cohill da 21 punti, seguito da Ambrosin a quota 17. La squadra di Vertemati consolida così il terzo posto nel girone Rosso con 17 vittorie e 7 sconfitte, mentre Agrigento rimane nelle retrovie del girone Verde. In serata arriva anche il successo della Wegreenit Urania Milano contro l’Agribertocchi Orzinuovi per 82-75. Vittoria importante per la formazione di casa in ottica play-off, che gli permette di mantenere il quinto posto. Mattatore di serata Aristide Landi con 22 punti, mentre agli ospiti non basta un Jorgensen da 20.