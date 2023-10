Basket, Serie A2 2023/2024: Trieste ok in trasferta, vince ancora Udine

Oggi si sono giocati i match validi per la seconda giornata del Gruppo rosso e del Gruppo verde di Serie A2 di basket 2023/2024.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Per quanto riguarda il Gruppo rosso, vince ancora Trieste e lo fa 76-65 in casa di Chiusi. Bene Candussi con 18 punti e 8 rimbalzi insieme ai 14 con 9 rimbalzi di Reyes. Non bastano ai padroni di casa i 18 con 4 rimbalzi e 8 assist di Tilghman. Due vittorie su due partite per Trieste, mentre seconda in due partite per Chiusi. Vince Cividale in casa di Orzinuovi 73-68. Cinque giocatori in doppia cifra per gli ospiti con i 16 punti di Miani, i 13 di Redivo, gli 11 di Rota e i 10 di Bartoli e Dell’agnello. Non basta alla squadra di casa la doppia doppia sfiorata da Mayfield da 16 punti 9 rimbalzi e 6 assist. Primo successo per Cividale, secondo ko su due per Orzinuovi. Vince ancora Udine, che batte 91-82 Piacenza. Ottimo Gaspardo con 20 punti e 5 rimbalzi insieme ad Alibegovic con 16 punti e 4 rimbalzi. Non basta agli ospiti la doppia doppia di Skeens da 24 punti 11 rimbalzi e 4 assist. Udine a punteggio pieno con Trieste e Bologna, primo ko per Piacenza. Cento espugna Verona 80-77 e centra la prima vittoria in campionato. Bene Mussini e Archie con 38 punti combinati. Ottima prova anche di Benvenuti con 16 punti e 6 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa i 17 punti di Murphy e la doppia doppia di Esposito da 15 punti e 10 rimbalzi. Primo ko per Verona.

Per quanto riguarda il Gruppo verde, Rieti batte Torino 91-84 e vola a punteggio pieno a pari merito con Trapani e Luiss Roma. Johnson domina il parquet con 27 punti e 5 rimbalzi. Bene anche Hogue con una doppia doppia da 13 punti e 10 rimbalzi. Non bastano agli ospiti i 22 punti di Kennedy e i 18 con 5 rimbalzi di Poser. Primo ko in campionato per Torino.