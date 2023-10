Napoli-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Da una parte gli azzurri, dall’altra i viola: entrambe a quota 14 punti, vincere garantisce di restare ancorati alla zona Champions in un incontro che si annuncia come ricco di spettacolo al Maradona. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di domenica 8 ottobre.

Napoli-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Marco Parolo.