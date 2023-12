Pagelle Torino-Empoli 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Torino-Empoli 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico-Grande Torino Duvan Zapata la sblocca nel primo tempo, sempre nella prima frazione tre gol annullati, uno per i padroni di casa e due per gli ospiti (di questi uno col Var), mentre nel secondo tempo succede davvero ben poco. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic 6.5; Tameze 6 (20’st Djidji 6), Buongiorno 6, Rodriguez 6; Bellanova 6 (39’st Soppy sv), Ilic 6.5, Linetty 6.5, Vlasic 6.5, Vojvoda 6 (20’st Lazaro 5.5); Sanabria 7, Zapata 6.5 (49’st Pellegri sv). In panchina: Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Seck, Ricci, Gineitis, Karamoh, Radonijc. Allenatore: Juric 7.

EMPOLI (4-3-2-1): Berisha 6; Ebuehi 5.5, Ismajli 5.5, Luperto 5, Cacace 5; Marin 5 (15’st Cancellieri 5), Grassi 5 (30’st Ranocchia sv), Maleh 5 (30’st Baldanzi sv); Fazzini 5, Cambiaghi 6.5 (39’st Gyasi); Shpendi 5 (15’st Destro 6). In panchina: Caprile, Perisan, Walukievicz, Bastoni, Maldini. Allenatore: Andreazzoli 6.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 5.5.

RETE: 25’pt Zapata.

NOTE: Spettatori 16.000 circa. Ammoniti: Linetty, Bellanova, Buongiorno, Cacace, Vlasic, Luperto. Angoli: 6-4. Recupero: 2′ pt, 6′ st.