Basket, Serie A2 2023/2024: Trapani vince anche a Torino, Trieste cade contro Cividale

Terza vittoria di fila per Cividale, che nell’anticipo della 20^ giornata della Serie A2 2023/2024 di basket ha sconfitto per 81-66 la più quotata Trieste. Match in discesa fin da subito per la squadra di casa, che ha chiuso il primo quarto avanti di 12 lunghezze ed è andata a riposo sul +22. Niente da fare per gli ospiti nonostante il tentativo di rimonta abbozzato. Miglior realizzatore della serata Brooks con 17 punti, seguito da Filloy con 15.

Nell’altra sfida della serata, Trapani ha superato per 93-92 il Basket Torino in un match al cardiopalma. Nonostante un vantaggio di +16 nell’ultimo e decisivo quarto, la squadra ospite ha subito un parziale di 16-2 ed ha rischiato di gettare alle ortiche una partita di fatto già vinta. Complice il cronometro, alla fine a spuntarla è stata proprio Trapani, al 19° successo stagionale, trascinato dalla doppia doppia di Horton (21 punti e 11 rimbalzi).