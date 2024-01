Serie C 2023/2024, girone C: il Latina torna a vincere in casa, Monterosi ko grazie a Fella

La ventiduesima giornata della Serie C 2023/2024 si è aperta stasera con l’anticipo del girone C, che ha visto il ritorno alla vittoria in casa del Latina dopo quasi tre mesi. Al “Francioni” i padroni di casa hanno battuto 1-0 il Monterosi Tuscia, che rimane così ultimo a pari merito con il Brindisi. Per il Latina invece arrivano tre punti importanti, con cui gli uomini di Gaetano Fontana rientrano in zona playoff al nono posto mettendo fine a una serie di tre sconfitte consecutive.

Poche emozioni nel primo tempo, con il Monterosi che va vicino al gol con Silipo al 13′ e il Latina che risponde poco dopo con il tiro di Riccardi ben neutralizzato dal portiere ospite Rigon. Con il passare dei minuti i padroni di casa alzano il baricentro e si rendono pericolosi ancora con Riccardi, che stavolta non centra di poco lo specchio della porta da fuori area. Nel finale di primo tempo ci riprova anche il Monterosi, ma il colpo di testa di Vano esce a lato di poco. Si va quindi al riposo sullo 0-0.

In avvio di ripresa ecco subito il gol decisivo: al 52′ infatti il Latina passa in vantaggio grazie a Fella, abile in acrobazia a ribadire in rete la respinta di Rigon sul colpo di testa di Riccardi. Un gol pesante anche per le statistiche, visto che il Latina non segnava in casa addirittura dallo scorso 25 ottobre. Il Monterosi fatica a reagire, mentre Rigon tiene ancora a galla i suoi con un altro paio di buoni interventi. Il Latina ha il demerito di mancare qualche ghiotta occasione per il 2-0, lasciando il risultato pericolosamente in bilico. Gli avversari però non riescono ad approfittarne e così alla fine i padroni di casa tornano alla vittoria.