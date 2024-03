Basket, Serie A2 2023/2024: Rimini batte Latina, Cremona piega Chiusi

Prosegue la fase a orologio della Serie A2 2023/2024. Rimini (Gruppo Rosso) non sbaglia e batte 92-73 Latina (Gruppo Verde). Johnson domina il parquet con 29 punt e 8 rimbalzi. Bene anche Simioni (15+8+6) e Mascadri (13+5 rimbalzi). Non bastano ai laziali i 22 punti di Romeo e i 19 di Mayfield. Rimini ora è sesta a 13V-14P. Latina resta in fondo alla classifica con 5V-22P. Cremona (Gruppo Verde) piega Chiusi (Gruppo Rosso) in trasferta 71-70. Doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi per Cotton e 16 con 5 assist per Shahid. Non bastano ai padroni di casa i 13 punti con 8 rimbalzi di Possamai. Cremona è sesta con 13V-14V. Chiusi sempre ultima con 7V-20P.

RISULTATI E CLASSIFICHE