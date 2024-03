Basket, Serie A2 2023/2024: Forlì passa a Monferrato, ok Bologna e Cividale

Prosegue la fase ad orologio di Serie A2 2023/2024.

RISULTATI E CLASSIFICHE

La Fortitudo Bologna (Gruppo Rosso) batte 77-63 Latina (Gruppo Verde) in trasferta. Bene Panni con 15 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. In doppia cifra anche Conti (13+5 rimbalzi), Freeman (12+10 rimbalzi), Bolpin (10+3+7), Ogden (10+5+4) e Taflaj (10+3 rimbalzi). Il miglior realizzatore ce l’ha Latina (Moretti con 17 punti e 8 rimbalzi), ma non basta per evitare la 23ª sconfitta stagionale, a fronte di sole 5 vittorie. Non sbaglia Forlì (Gruppo Rosso), che passa in casa di Monferrato (Gruppo Verde) 77-75. Bene Pascolo con 20 punti e 7 rimbalzi. Buona prova di Johnson con 16 punti e 8 rimbalzi. Non basta a Monferrato la grande partita di Pepper (24 punti 14 rimbalzi 5 assist). Treviglio (Gruppo Verde) batte Nardò (Gruppo Rosso) 76-62. Tre giocatori in doppia cifra per i padroni di casa. 13 punti per Guariglia, 12 per Barbante e 11 per Harris. Ai pugliesi non bastano i 14 punti di Parravicini e la doppia doppia di Iannuzzi da 13 punti e 10 rimbalzi. La Luiss Roma (Gruppo Verde) cade in casa contro Cividale (Gruppo Rosso) 88-68. Cividale manda sei giocatori in doppia cifra. Il migliore è Marangon con 15 punti. 14 punti a testa per Redivo e Rota, 12 per Mastellari e 10 per parte per Dell’agnello e Isotta. Non bastano alla selezione universitaria i 21 punti di Sabin.