Basket, Serie A2 2023/2024: Cantù all’overtime sulla Luiss, Forlì si salva a Orzinuovi

Prosegue la 15ª giornata di Serie A2 2023/2024.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Nel Gruppo Verde a Cantù serve un overtime per piegare una stoica Luiss in trasferta. Finisce 101-93 per la squadra di Meo Sacchetti, trascinata dai 26 punti con 10 rimbalzi dell’ex Venezia Moraschini. Bene anche Burns con 20 punti e Hickey con 19. Non bastano alla compagine universitaria, 4V-11P, i 31 con 7 rimbalzi di Sabin e la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi di Cucci. Cantù si conferma al secondo posto con 12 vittorie e 3 sconfitte.

Agrigento vince facile 83-66 in casa contro Monferrato e torna al successo dopo 3 ko consecutivi, 5 nelle ultime 6. Mvp Ambrosin con 23 punti e 4 rimbalzi, affiancato dai 16 di Morici e i 15+12 rimbalzi di Polakovich. Sponda Monferrato, 4V-11P, bene Pepper, 19 punti e 7 rimbalzi, unico in doppia cifra dei suoi. Agrigento sale all’8° posto a 5 vittorie e 10 sconfitte.

Quinta vittoria consecutiva per Torino, che batte Treviglio in trasferta 74-72. Bene Pepe con 20 punti e 6 rimbalzi e Thomas con 13 punti e 10 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa quattro giocatori in doppia cifra, 18 per Miaschi e Pacher, 17 per Harris e 14 per Guariglia. Torino si conferma al 3° posto con 11 vittorie e 4 sconfitte. Treviglio resta sesta a 8 vittorie e 7 sconfitte.

Nel Gruppo Rosso Trieste domina Cento in casa 80-66. Sono 20 con 9 rimbalzi per Reyes e 11 con 10 rimbalzi per Vildera. Non bastano agli ospiti i 23 punti con 8 rimbalzi di Palumbo. Trieste sale al secondo posto con 11 vittorie e 3 sconfitte. Cento resta in 8ª posizione con 5 vittorie e 10 sconfitte.

Udine asfalta Chiusi in trasferta 76-43. Prestazione offensiva disastrosa dei padroni di casa, che in due volte su quattro non raggiungono nemmeno i 10 punti in un quarto, secondo quarto 20-9 e quarto quarto 16-6. Gaspardo top scorer con 24 punti e 8 rimbalzi. Bene anche Alibegovic con 18 punti e Clark con 12. Il migliore di Chiusi, ultima in classifica con 2V-12P, è Dellosto con 8 punti. Udine sale al quarto posto con 11 vittorie e 4 sconfitte.

Forlì si salva nel finale ad Orzinuovi e la spunta 72-71 grazie a un ultimo quarto vinto 21-13. Allen trascina gli emiliani in testa alla classifica, 12V-3P, con 21 punti e 9 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa quattro giocatori in doppia cifra, 20 Leonzio, 14 Basile e Zugno, 10 Brown. Orzinuovi resta ferma all’11° posto a 3 vittorie e 12 sconfitte.