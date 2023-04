Basket, Serie A2 2022/2023: vittorie per Forlì e Treviglio, bene anche Pistoia

Tra i match validi per il 1°-6° posto della Serie A2 2022/2023 di basket sono arrivate le vittorie di Forlì e Treviglio che rimangono al comando con dodici punti; gli emiliani hanno sconfitto 82-88 Cremona, mentre i lombardi si sono imposti 85-79 contro Baltur Cento. Bene anche Pistoia, vittoriosa 68-70 in casa di Cantù.

Tra il 7° e il 12° posti Basket Torino allunga dopo la vittoria per 86-80 contro la Fortitudo Bologna, seguito da un Ucrania Milano vittoriosa contro Cividale 89-85. Successo anche per Udine, che si è imposta 81-88 in casa dell’Assiageco Piacenza. Tra il 13° e il 18° posto vincono Agrigento e Trapani rispettivamente contro Chiusi (90-83) e Pallacanestro Nardo (79-75), mentre tra 19°-26° posto Chiesti Basket si è imposta 67-72 in casa di Monferrato e la NPC Rieti ha vinto 79-76 ai supplementari contro Mantova.