Basket, Serie A2 2022/2023: Treviglio vince in casa di Baltur Cento, bene Cremona e Cantù

Treviglio vince ed è primo con 8 punti nella classifica della Serie A2 2022/2023 di basket. I lombardi hanno sconfitto 88-77 Baltur Cento conquistando la terza vittoria consecutiva in campionato. Successi anche per Cremona e Cantù, rispettivamente contro Forlì (60-64) e Pistoia (60-65). Nelle sfide tra settimo e dodicesimo posto, invece, Basket Torino si impone 89-92 ai vantaggi in casa della Fortitudo Bologna, mentre Udine vince sul terreno di casa contro l’Assigeco Piacenza sul 90-80.

Successi esterni per Agrigento e Latina nei match tra 13esimo e 18esimo posto: i siciliani hanno battuto 79-84 Chiusi, mentre i laziali si sono imposti 69-73 a Rimini. Nelle sfide tra 19esimo e 26esimo posto Chieti Basket torna a vincere imponendosi 79-67 in casa contro Rieti, vittoria casalinga anche per Mantova contro Monferrato (74-69) e per San Severo contro Stella Azzurra (76-72), mentre Cremona si è imposta 82-84 a Ravenna.