Basket, Serie A1: Pesaro ferma Sassari e tiene vivo il sogno salvezza

Pesaro vince contro Sassari per 96-91. Al PalaSerradimigni va in scena il match valido per il ventiseiesimo turno di Serie A1 2023/24. I padroni di casa scendono in campo alla ricerca dei playoff, a soli due punti di distanza, mentre Pesaro è alla ricerca della zona salvezza dopo una stagione non semplice. Entrambe le formazioni scendono sul parquet agguerrite, con il match che si dimostra acceso sin dai primi rimbalzi.

Il via del match vede Sassari conquistare il vantaggio inziale, portandosi addirittura a +9 su Pesaro. La squadra ospite però non si arrende e dà inizio ad una rimonta guidata da Mazzola, fino a raggiungere il pareggio sul 23-23. In occasione degli ultimi rimbalzi, va in scena una lotta punto a punto, con Tambone che firma la tripla che giunge sulla sirena e vale il 26-28. Nel secondo quarto, gli uomini di Sacchetti continuano il trend positivo dimostrato nel primo quarto, mentre i sardi paiono perdere lucidità nei primi momenti in campo. Pesaro rimane in vantaggio, con Sassari ad inseguire, anche se solo di qualche possesso. Entrambe le formazioni, dopo i primi venti minuti in campo, sono consapevoli di dover lavorare in difesa. Si va a riposo sul 46-50 in favore degli ospiti. Dopo l’intervallo, Sassari si accende e mette a punto il sorpasso, con Tyree che ricopre un ruolo centrale. Sul finale, Pesaro si rimette in gioco, pareggiando e sorpassando sul 63-63, ma poi perde nuovamente terreno. Mancano solo dieci minuti alla sirena e il punteggio è di 72-66. Gli ultimi minuti di partita si fanno concitati: Pesaro sorpassa a pochi minuti dalla fine, ma Sassari è alle spalle per un solo possesso. Infine, Bluiett è fondamentale per allungare e firmare il successo per 91-96. E’ la prima volta che Pesaro vince in casa di Sassari in campionato e la squadra vittoriosa continua a tenere vivo il sogno salvezza.