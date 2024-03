Basket, Serie A1 2023/2024: vince ancora Brindisi, Venezia cade a Cremona

Prosegue la regular season di Serie A1 2023/2024

RISULTATI E CLASSIFICHE

Cremona sorprende Venezia in casa 92-90. Partita che ha visto prima la Vanoli avanti di oltre dieci lunghezze e poi la Reyer scappare via sul 72-59 a fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo, Denegri (23 punti) e Mccullogh (18 punti) trascinano i padroni di casa al decimo successo stagionale (10V-14P). Buona prova delle seconde linee della squadra di Spahija (21 Wiltjer e 18 Heidegger), che scivola al terzo posto in classifica con 16V-8P.

Reggio Emilia vince 87-69 a Pesaro. Smith guida gli emiliani con 16 punti e 3 rimbalzi. Bene anche Galloway (15 punti+3 rimbalzi), Faye (14 punti+6 rimbalzi) e Black (13 punti+10 rimbalzi). Non bastano alla squadra di Meo Sacchetti (7V-17P e 15° posto), che non riesce a dare continuità al successo all’overtime con Bologna, i 24 punti di Galloway. Reggio si candida come prima delle inseguitrici delle top 4 (14V-10P).

Milano soffre ma batte Napoli 86-84. Partita molto tirata al Mediolanum Forum con i campani che si trovano avanti a fine terzo quarto. Nel finale la fanno da padroni i veterani dell’Olimpia con Mirotic che chiude con 21 punti in mezz’ora sul parquet e Melli con 19 punti e 12 rimbalzi. Bene anche Shields (18 punti e 8 rimbalzi). Terza sconfitta in fila per Napoli, che non sfrutta i 21 punti di Pullen in uscita dalla panchina.

Brindisi vince ancora, terza nelle ultime quattro, e lo fa in casa di Scafati 84-76. Per gli ospiti, bene Bartley con 22 punti e 4 rimbalzi. Buone prove anche di Laszewski (14+5 rimbalzi) e Sneed (10+11 rimbalzi). Non bastano ai padroni di casa, quarta sconfitta nelle ultime cinque, i 14 punti con 8 rimbalzi di Alessandro Gentile. Brindisi sale a 7 vittorie e 17 sconfitte e aggancia Pesaro al penultimo posto in classifica. Ora, la salvezza dista due vittorie.

Tortona batte Varese 90-83 in casa. Match condotto dall’inizio alla fine dalla squadra di De Raffaele, che di affida ad Obasoham (16 punti e 6 rimbalzi) e Baldasso (14 punti) per tornare al successo dopo il ko di Scafati. I migliori realizzatori de li ha tutti Varese. 21 punti di McDermott e 38 combinati da Mannion e Brown (19 per parte). Tortona sale al nono posto (12V-12P), con le stesse vittorie di Trento, 8ª con 12V-12P. La squadra di Bialaszewski è 13ª con 9V-15P.