Basket, Serie A1 2023/2024: Trento non sbaglia all’esordio, super Grazulis e Cremona battuta

Riparte la Serie A1 di basket 2023/2024. Si ricomincia dalla BLM Group Arena di Trento con la sfida tra Dolomiti Energia Trento e Vanoli Cremona, al ritorno nella massima categoria dopo la promozione dello scorso anno. La squadra di Paolo Galbiati non sbaglia al debutto, nonostante l’addio della stella Flaccadori in direzione Milano, e vince 91-84 grazie a un super Grazulis, autore anche di un grande Mondiale con la Lettonia di Banchi, da 25 punti. Bene anche Udom in uscita dalla panchina con 14 punti e 4 rimbalzi e Baldwin con 13 punti e 4 assist. Non bastano agli ospiti i 18 con 5 rimbalzi di Oden e i 16 con 4 assist di Legarowski. Nella prossima giornata Trento giocherà in casa di Pistoia, dopo la sfida di Eurocup contro Ulm il 3 ottobre, l’8 ottobre. Cremona farà il suo esordio in casa contro Sassari.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA CRONACA

Galbiati schiera in quintetto Alviti, Baldwin, Biligha, Ellis e Grazulis. In panchina Conti, Cooke Jr, Forray, Hubb, Ladurner, Stephens e Udom. Cavina opta per Denegri, Eboua, Golden, McCullough e Pecchia. In panchina Adrian, Lacey, Piccoli, Zanotti e Zegarowski. Ottimo avvio di Trento, che nel primo quarto allunga di 14 punti sul 25-11 grazie a un parziale di 11-0 sull’14-11. Primo quarto che si chiude sul 33-20 con i padroni di casa che tirano con il 90% dal campo, 6/6 da due e 4/5 da tre. Nel secondo quarto Cremona risale con un contro parziale di 16-6 per il 39-36 Trento a 5 minuti dall’intervallo lungo. Nel momento di massima difficoltà Grazulis trascina i suoi e, con tre triple in tre possessi, riporta la Dolomiti Energia sopra di 9 sul 49-40. Primo tempo che si chiude sul 52-42 Trento. Ottimo Grazulis con 14 punti. Nel terzo quarto i padroni di casa riescono ad allungare in apertura di periodo sul 57-42. Cremona fatica, ma Zegarowski tiene a galla i suoi con tre triple nel giro di due minuti permettendo agli ospiti di tornare sotto la doppia cifra di svantaggio sul 69-62. Sponda Trento bene Udom con 12 punti e un solo tiro sbagliato. Quarto che si chiude sul 72-66. Nel quarto quarto la squadra di Galbiati prova ad allungare, ma Cremona non è della stessa idea e risale a -4 sul’84-80 a 3 minuti dal termine. Nel finale Alviti ruba palla e si guadagna i liberi del 91-84 chiudendo gli ultimi tentativi di rimonta di Cremona.