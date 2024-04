Basket, Serie A1 2023/2024: Trento batte Tortona, Pesaro vince ancora

Prosegue la regular season di Serie A1 2023/2024 con la 27ª giornata

RISULTATI E CLASSIFICA

Trento piega Tortona in casa 83-81. Terza vittoria nelle ultime quattro per la squadra di Galbiati, che sale al 6° posto con 14 vittorie e 13 sconfitte. Bene Baldwin (15 punti+4 rimbalzi) e Alviti (14 punti+9 rimbalzi). In doppia cifra anche Mooney (12 punti+9 assist) e Cooke (11 punti+7 rimbalzi). Sponda Tortona (13V-14P), non bastano i 14 punti a testa per Baldasso e Ross per evitare il ko. Successo pesantissimo, in chiave salvezza, per Pesaro, che passa in casa contro Pistoia 89-82. La squadra di Meo Sacchetti (9V-18P) continua nei tentativi di uscire dalla zona retrocessione e inanella la seconda vittoria consecutiva, dopo essere passata a Sassari domenica scorsa. Ora la salvezza dista una vittoria (Treviso con 10V-16P). Mazzola e Wright-Foreman combinano 33 punti (17+16). In doppia cifra anche McDuffie (11 punti+9 rimbalzi), Cinciarini (10+6+8) e Love (10 punti+ rimbalzi). Sponda Pistoia, inutili ai fini del risultato i 18 con 9 rimbalzi di Ogbeide e i 17 con 6 rimbalzi di Willis.