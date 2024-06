Basket, Serie A1 2023/2024: l’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna in gara-3 e si porta sul 2-1

L’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna nella gara-3 della finale playoff della Serie A1 2023/2024 di basket e torna in vantaggio nella serie, portandosi ora sul 2-1. Una vittoria importante arrivata al termine di una partita tiratissima, terminata 81-78, che ha visto i meneghini confermare il fattore campo, guadagnandosi ora due match point scudetto.

CRONACA OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA – Avvio subito pimpante per le due squadre, con tutte le stelle, a partire da Shields e Mirotic e passando per Belinelli, subito protagonisti. L’Olimpia conduce, ma proprio il nativo di San Giovanni in Persiceto firma la prima tripla del match che, insieme alla poderosa schiacciata di Dunston su Melli, favorisce il momentaneo sorpasso ospite. Entra in partita anche Hines con un canestro e un assist in contropiede, e nel finale di quarto arrivano le triple di Flaccadori, Lundberg e Hall (29-25). Il secondo quarto si apre con cinque punti di Abass, a cui risponde Flaccadori, che sfrutta uno dei numerosi extra possessi milanesi. La tripla di Napier firma il massimo vantaggio Olimpia nel primo tempo (41-34), ma la Virtus non si scompone e si riporta sotto con la tripla sulla sirena di Pajola (46-44).

Si torna in campo con Belinelli che firma il pareggio, poi la partita prosegue con tanta intensità, i primi punti di Tonut (tripla) e sei punti consecutivi di Mirotic (tripla e gioco da tre). Ma la Virtus mantiene il contatto, anche quando quando Flaccadori segna il nuovo +5 (62-57), a cui risponde Mickey (62-59). Lo stesso canovaccio si ripete nell’ultimo quarto, in cui l’Olimpia Milano sfrutta i momenti positivi di Napier, prima, e Shields, poi, toccando anche nuovamente il +6, ma Mickey e Shengelia mantengono la Virtus Bologna a contatto. Ultimi secondi che vedono Mirotic non sbagliare dalla lunetta, e soprattutto la stoppata di Melli sulla tripla di Lundberg e il successivo errore di Belinelli, spianando la strada alla vittoria Olimpia.