Basket, Serie A1 2023/2024: ok Milano e Venezia, Brescia cade a Pesaro

Prosegue la regular season di Serie A1 2023/2024 con la 21ª giornata di campionato. Milano vince facile in casa contro Varese 94-63. Successo agevole per la squadra di Ettore Messina, che aggancia Bologna, ko a Sassari, al secondo posto con 15V-6P. Bene Ricci con 19 punti e 10 rimbalzi in uscita dalla panchina. 19 per Mannion, ma Varese (8V-13) perde dopo due vittorie consecutive. Venezia passa senza problemi in casa di Scafati 95-66. Torna a sorridere la squadra di Spahija, dopo il ko contro l’Olimpia Milano. Bene Wiltjer con 21 punti in uscita dalla panchina. In doppia cifra anche Tessitori (16+4 rimbalzi), Tucker (15+2 rimbalzi) e Heidegger (11+3 assist). Prova solida di Spissu con 8 punti, 6 rimbalzi e 4 assist in 25 minuti sul parquet. Venezia si issa al terzo posto, tra Milano e Bologna ma con le stesse vittorie. Pesaro interrompe la striscia di otto sconfitte consecutive e batte Brescia in casa 93-83 nel più classico dei testa coda. Wright-Foreman comanda la second unit e ne mette 25 con 3 rimbalzi. Sono 21 punti con 8 rimbalzi per Tote e 15 per Bluiett. Non bastano alla Germani (16V-5), al secondo ko in fila, i 21 di Petrucelli e i 15 di Massinburg. Ora il vantaggio sul terzetto Milano-Venezia-Bologna è di sola una vittoria. Nelle altre partite, Brindisi piega Cremona 79-76 davanti ai suoi tifosi, resta all’ultimo posto con 5V-16P ma accorcia su Treviso (6V-15P), virtualmente salva. Bene Sneed con 21 punti e 9 rimbalzi. Pistoia torna al successo, dopo quattro sconfitte in fila, e batte 84-71 Tortona in casa. Sono cinque i giocatori in doppia cifra per i toscani. Moore con 16 punti il migliore. Stesso bottino per Willis. 15 punti per Hawkins e 11+10 rimbalzi per Wheatle. Pistoia si issa al settimo posto con 10V-11P, seguita a ruota proprio da Tortona (10V-11P). Appena fuori dalla top 8 Scafati e Trento, sempre con 10V e 11P.

