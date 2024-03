Basket, Serie A1 2023/2024: Milano batte Reggio Emilia, ok Venezia e Trento

Prosegue la regular season di Serie A1 con la 25ª giornata di campionato

RISULTATI E CLASSIFICA

Venezia passa a Napoli 97-90 e torna a vincere dopo la sconfitta in casa di Cremona settimana scorsa. Quarto ko consecutivo per i campani, che escono dalle prime otto in classifica (12-13). Alla squadra di Milicic non bastano i 25 punti di Pullen e i 20+6+9 di Ennis. Sponda Reyer, bene Simms con 22 punti e 4 rimbalzi, Tucker con 15 punti e 5 rimbalzi e Kabengele, che firma una doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi. Reyer terza con 17 vittorie e 8 sconfitte.

Milano vince 72-68 sul parquet di Reggio Emilia. Solito Mirotic con 18 punti e 5 rimbalzi. Fa meglio Tonut con 19 punti e 2 rimbalzi. In doppia cifra anche Melli (10 punti+4 rimbalzi). Non bastano a Reggio i 17 punti con 5 rimbalzi e 5 assist di Galloway e i 16 di Smith. Olimpia che conferma il terzo posto (17V-8P) a pari merito con Venezia e stacca proprio gli emiliani, quinti a 14 vittorie e 11 sconfitte.

Trento piega Scafati 84-79 davanti ai propri tifosi. I padroni di casa restano in svantaggio per quasi tutta la sfida e mettono la testa avanti a metà quarto quarto riuscendo a difendere i tentativi di rimonta della squadra di Boniciolli. Baldwin top scorer con 24 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra anche Mooney (18 punti+4 assist) e Grazulis (11 punti+6 rimbalzi). Niente da fare per Scafati (11-13), alla quinta sconfitta nelle ultime sei, e per un buon Pinkins (20 punti+8 rimbalzi). 16 punti e 6 rimbalzi in uscita dalla panchina per Alessandro Gentile.

Sassari regola Brindisi in trasferta 76-70 e torna a vincere dopo il ko esterno a Trento. Tre giocatori in doppia cifra per la Dinamo. Cappelletti il migliore (16 punti+2 rimbalzi). Bene anche Jefferson (15 punti+6 rimbalzi) e Diop (14 punti+5 rimbalzi). Quarta vittoria nelle ultime cinque per i sardi. Si ferma la striscia di due successi di Brindisi, che torna all’ultimo posto con 7 vittorie e 18 sconfitte. Consolazione per i pugliesi, l’ottima prova di Sneed (25 punti+6 rimbalzi)