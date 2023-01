Basket, Serie A1 2022/2023: Stewart trascina Napoli alla vittoria per 93-83 contro Sassari

Nella sfida valida come sedicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, Napoli sconfigge Sassari con il punteggio di 93-83. Nonostante un girone d’andata tutt’altro che memorabile per la formazione partenopea, al PalaBarbuto è arrivata la seconda vittoria nelle ultime sei partite (dopo quella contro l’Olimpia Milano) che proietta la squadra al terzultimo posto a quota 12 punti. Battuta la formazione di coach Bucchi, che arrivava dai due successi di larga misura contro Reggio Emilia e Brindisi, ma non è riuscita a ripetersi sul parquet campano. Il miglior realizzatore della serata è Elijah Stewart con 22 punti.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA 2023

TABELLONE COPPA ITALIA 2023

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 16^ GIORNATA

CRONACA – Ottima partenza di Sassari, avanti fin dal primo minuto del quarto iniziale. Napoli però non molla e, pur inseguendo praticamente da subito, riesce a limitare i danni e restare in scia degli avversari. Il copione cambia nel secondo parziale, quando la squadra di casa ottiene il sorpasso grazie a Young e poi dilaga con il passare dei minuti, arrivando addirittura sul +15. Neppure i sardi però mollano e, grazie a una bella rimonta nel finale, riescono ad andare al riposo sul -8. Nella ripresa i partenopei tornano in totale controllo delle operazioni e dominano la terza frazione, portando il gap con gli avversari a +19 (dopo un massimo vantaggio di +21). Partita finita? No, perché Sassari ci prova fino alla fine e arriva a spaventare Napoli nonostante un vantaggio notevole. I sardi arrivano tuttavia ad un massimo di -9 ma non riescono a colmare del tutto il gap e cedono per 93-83.

TABELLINO

NAPOLI: Young 5, Davis 14, Uglietti 3, Williams 16, Stewart 22, Zerini 4, Howard 10, Michineau 12, Dellosto 7, Matera N.E., Zanotti 0, Grassi N.E.

SASSARI: Jones 16, Dowe 8, Stephens 6, Bendzius 14, Gentile 15, Kruslin 13, Gandini N.E., Devecchi 0, Treier 11, Chessa 0, Raspino N.E., Diop 0