Basket, Serie A1 2022-2023: Verona batte Trento 69-70, cronaca e tabellino

Tezenis Verona batte Dolomiti Energia Trentino per 69-70 nella sfida valida per la ventisettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Trent Lockett, il quale mette a segno 18 punti, che però non bastano a regalare la vittoria a Trento.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Flaccadori che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 24-23. Nel secondo quarto la situazione cambia e l’equilibrio scompare, con i padroni di casa che hanno la meglio sugli ospiti, mettendosi addirittura sul +10. Si va negli spogliatoi con il risultato di 45-35.

Il terzo quarto è molto emozionante, con Verona che subito si riavvicina agli avversari, e con una piccola reazione di Trento. Nel finale però sono sempre gli ospiti a spingere sull’accelleratore, mettendo nel parziale 13 punti in più degli avversari, e chiudendo così sul 53-56. Nell’ultima frazione i padroni di casa ci provano, e di qui inizia un botta e riposta lungo tutti i 10 minuti. A 48 secondi dalla fine, è la doppia di Simon che decide la gara, portando la vittoria agli ospiti per un solo punto. Vince Verona, Trento sconfitto. Risultato finale: 69-70.

IL TABELLINO

TRENTO-VERONA 69-70 (24-23, 21-12, 8-21, 16-14)

TRENTO: Morina 0, Conti 0, Spagnolo 5, Forray 11, Flaccadori 13, Udom 9, Dell’Anna 0, Crawford 5, Ladurner 2, Grazulis 2, Atkins 4, Lockett 18.

VERONA: Cappelletti 7, Simon 14, Ferrari 0, Casarin 3, Johnson 8, Bortolani 5, Anderson 17, Udom 0, Sanders 2, Davis 8, Langevine 6, Pini.