Napoli-Milan, gol di Giroud: azione straordinaria di Leao (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 5

Il Milan è in vantaggio. Sul finale di primo tempo contro il Napoli, nel match valevole per il ritorno dei quarti di finale, i ragazzi di Stefano Pioli siglano la rete dello 0-1 grazie ad un’azione semplicemente straordinaria di Rafael Leao che prende palla sulla propria metà campo, salta tre avversari in una cavalcata imperiosa che poi sfocia in un assist perfetto per Giroud che, praticamente a porta vuota, non può sbagliare e fa 0-1. Ecco il video.