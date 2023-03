Basket, Serie A1 2022/2023: Varese si aggiudica lo scontro diretto contro Pesaro

Seconda vittoria consecutiva per Varese, che sul campo di casa batte Pesaro 110-99 nella ventunesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. La squadra di coach Brase si aggiudica così lo scontro diretto in zona playoff, volando a quota 24 punti in quarta posizione. Miglior marcatore Brown con 25 punti, seguito da Abdur-Rahkman con 21.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 21^ GIORNATA

LA PARTITA – Inizio di primo quarto equilibrato fino al 7-8, ma Varese trova l’allungo sul 14-8 e domina il parziale raggiungendo il massimo vantaggio sul 29-16 e chiudendo sul 34-23. Ancora allungo dei padroni di casa all’inizio del secondo quarto, dove raggiungono il +14 sul 37-23 e il +16 sul 46-30, ma Pesaro reagisce e riesce a pareggiare i conti sul 49-49. Varese scappa di nuovo sul 56-49 ma gli ospiti tornano ad essere pericolosi sul 56-54 e sul 58-56, andando all’intervallo con soli tre punti di svantaggio sul 62-59. Nuova parità all’inizio del terzo quarto sul 64-64, ma ancora una volta i padroni di casa scappano sul 70-64 toccando il massimo vantaggio del parziale sull’85-72 e chiudendo sull’88-80. Varese controlla alla grande il vantaggio nell’ultimo quarto, chiudendo i conti sul 110-99.