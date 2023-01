Basket, Serie A1 2022/2023: Trento crolla ancora, passa Reggio Emilia 68-84

Continua il difficile periodo di Trento, che viene sconfitta 68-84 da Reggio Emilia nella diciassettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Si tratta del terzo k.o nelle ultime quattro uscite di campionato per la squadra di Molin, quest’oggi sorpresa dall’ultima della classe, che invece riesce a trovare il quarto successo della sua stagione. 24 punti per uno straripante Osvaldas Olisevicius, mentre a Trento non sono bastati i 18 di Crawford.

Partita iniziata con il piede sbagliato e continuata alla stessa maniera per Atkins e compagni, sotto di dieci lunghezze già nel primo quarto. Poca energia per la squadra di casa, forse anche dovuta all’impegno europeo nel corso della settimana. Reggio va all’intervallo sul +14, massimo vantaggio, e ad inizio terzo quarto chiude una volta per tutte il match, toccando anche il +24. Timida reazione da parte della formazione di Molin, che nell’ultima frazione torna anche in singola cifra di svantaggio, prima di crollare nei tre minuti finali.