MOVIOLA – Benfica-Inter, Joao Mario con la mano alta: rigore dato al Var

L’Inter si porta sullo 0-2 contro il Benfica nei quarti di finale di Champions League grazie ad un rigore concesso dall’arbitro Oliver dopo un consulto in sede VAR. Nasce tutto sull’out di campo con Dumfries che dal lato mette in mezzo una palla che poi la difesa portoghese spazza. Tutto sembra essere tranquillo ed invece no. Il Var richiama il direttore di gara che, una volta visionato l’episodio, nota il tocco col braccio largo di Joao Mario. Non ci sono dubbi per il direttore di gara che concede rigore che Lukaku insacca.