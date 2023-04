Basket, Serie A1 2022-2023: Reggio Emilia batte Treviso 88-77, cronaca e tabellino

Unahotels Reggio Emilia batte Nutribullet Treviso Basket per 88-77 nella sfida valida per la ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Adrian Banks, il quale mette a segno 26 punti, che però non bastano a regalare la vittoria a Treviso.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Banks che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 21-21. Nel secondo quarto la situazione cambia e l’equilibrio scompare, con i padroni di casa che hanno la meglio sugli ospiti, mettendosi addirittura sul 7. Si va negli spogliatoi con il risultato di 48-41.

Il terzo quarto è molto emozionante, con Treviso che subito si riavvicina agli avversari, ma quando manca poco, Reggio Emilia torna a fare la voce grossa, iniziando l’ultimo quarto sul +11. Nell’ultima frazione gli ospiti ci provano, ma non c’è nulla da fare. Il vantaggio di Reggio è troppo ampio e porta a casa una agevole vittoria. Vince Reggio Emilia, Treviso sconfitto. Risultato finale: 88-77.

REGGIO EMILIA-TREVISO 88-77 (21-21, 27-20, 19-15, 21-21)

REGGIO EMILIA: Reuvers 10, Hopkins 8, Cipolla 0, Strautins 11, Vitali 13, Stefanini 0, Cinciarini 6, Olisevicius 17, Diouf 11, Senglin 10, Lee 2, Burjanadze 0.

TREVISO: Banks 26, Iroegbu 10, Tadiotto 0, Zanelli 12, Jurkatamm 0, Vettori 0, Sorokas 4, Faggian 0, Scandiuzzi 0, Jantunen 7, Invernizzi 4, Ellis 14.