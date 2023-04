LIVE – Reggio Emilia-Treviso, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Reggio Emilia-Treviso, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Interessante scontro diretto in chiave salvezza, quando mancano cinque partite al termine della regular season. Gli uomini di coach Sakota sono reduci da due vittorie consecutive, contro Scafati e Varese, mentre gli ospiti hanno perso le ultime tre partite di fila, arrivando ad avere solo due vittorie di margine sulla penultima in classifica. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 15 aprile sul parquet del PalaBigi, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 26^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

REGGIO EMILIA-TREVISO