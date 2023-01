Juventus-Atalanta, infortunio per Palomino: costretto al cambio, entra Demiral

Tegola per Gian Piero Gasperini in Juventus-Atalanta in virtù dell’infortunio patito da José Palomino al 15′ del match dell’Allianz Stadium. Il difensore nerazzurro si è accasciato e ha chiesto subito il cambio, è stato costretto a uscire dal campo molto dolorante. Al suo posto, praticamente senza effettuare il riscaldamento, ci va Merih Demiral, ex di turno di questa partita inizialmente partito dalla panchina.