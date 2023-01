Basket, Serie A1 2022/2023: gran partita di Melli, l’Olimpia vince facile su Tortona

L’Olimpia Milano domina Tortona con lo score finale di 79-63 e chiude al primo posto il girone d’andata della Serie A1 2022/2023 di basket. Un’ottima prestazione da parte di Melli e compagni permette alla compagine lombarda di ottenere il dodicesimo successo di questo campionato, mentre per Tortona non è una sconfitta che fa troppo male. La squadra di Ramondino resta in quarta posizione.

Partita assolutamente in controllo della squadra di Messina, che fa capire subito l’antifona agli avversari dai primi minuti. Il quarto inaugurale si chiude sul +10, con un ottimo Melli, poi Tortona nel secondo parziale è brava a restare comunque in scia, andando all’intervallo sotto di dieci. Il solco decisivo viene scavato nella terza frazione con il quintetto titolare, che porterà ben tre giocatori in doppia cifra. Melli ne mette 16, Baron e Mitrou-Long 11 a testa. Milano tocca anche il +25 di vantaggio, mentre nell’ultimo quarto si segna poco e Tortona riesce a rendere meno pesante il passivo finale.