Varese piazza un’importante vittoria in ottica salvezza contro Napoli nella 26^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Gli uomini di coach Kastritis Ioannis, infatti, si impongono per 87-97 e salgono a quota 16 punti in classifica, agganciando proprio i partenopei e superandoli per effetto dello scontro diretto. Per entrambe le squadre il margine è di quattro punti sul penultimo posto con ancora quattro partite da giocare. Quella della squadra lombarda è appena la seconda vittoria stagionale in trasferta, a tre mesi dalla prima di inizio gennaio sul campo di Sassari. Per la formazione allenata da Giorgio Valli, invece, questo è il secondo KO consecutivo dopo una precedente striscia di tre vittoria di fila.

Come detto, le due conservano due vittorie di vantaggio sulla zona retrocessione. Infatti, nel secondo anticipo di serata Scafati ha perso in maniera netta la settima partita di fila. I campani hanno tenuto solo primo tempo contro Reggio Emilia, crollando poi per il 69-84 finale. La squadra di coach Marco Ramondino è ora attesa da un finale a dir poco proibitivo per provare a salvarsi: prima la sfida contro Brescia, poi contro Treviso e infine le due partite contro le corazzate Virtus Segafredo e Olimpia Milano. Di contro, Reggio conserva il settimo posto e può ora concentrarsi sulla partita di martedì al PalaBigi contro l’Unicaja: obiettivo riscattare la pesante sconfitta in gara-1 per rinviare il verdetto dei quarti di finale alla decisiva gara-3.

Basket Serie A: la cronaca dei due anticipi della 26^ giornata

NAPOLI-VARESE 87-97

Mitrou-Long (18 punti, 7/13 dal campo) e Alviti (due triple in pochi minuti) sono i trascinatori di Varese nei primi scampoli di partita, ma Napoli risponde con un Pullen altrettanto reattivo. Hands (29 punti con 4/7 da tre) chiude il quarto con una tripla e l’assist per la bomba di Librizzi. Si sblocca anche Bradford e il primo quarto si chiude 20-27. Varese è frizzante anche nel secondo quarto con un parziale importante di 0-12 favorito da Librizzi e Mitrou-Long (28-43). Quest’ultimo trova anche un gioco da tre, a cui risponde Pullen dalla distanza per portare le squadre al riposo sul 41-50.

Green prova a scuotere i suoi, ma Varese gioca più da squadra liberando spazio per le triple di Assui e Hands. I lombardi toccano anche il +16 (45-61). In generale, la formazione ospite rischia poco e mantiene sempre un vantaggio in doppia cifra. A poco servono i tentativi di Pullen (23 punt) e Green (24), dato che la difesa di casa non trova contromisure alle incursioni avversarie.

SCAFATI-REGGIO EMILIA 69-84

Cinciarini e Pinkins si ergono fin da subito a trascinatori di Scafati. In particolare, è proprio l’azzurro a distinguersi non solo per le ben note doti offensive (ampiamente top scorer dei suoi con 24 punti) ma anche con delle preziose palle rubate. Dall’altra parte, si scalda il frizzante Winston, che invece di punti ne segnerà 21 con l’8/15 dal campo e 7 assist. Ad ogni moto, la tripla di Sorokas e i liberi di Maxhuni permettono a Scafati di chiudere il primo parziale sul 24-23. L’illusione di equilibrio, però, si interrompe dopo questi primi dieci minuti. Infatti, i punti di Cheatham e le numerose palle perse da Scafati (17 a 10 il computo a fine partita) favoriscono il parziale di 0-14 ospite. Cinciarini, Sorokas e Zanelli provano a tamponare, ma il primo tempo di schiude 35-44.

Zanelli e Barford segnano il nuovo massimo vantaggio sul +14, migliorato poi da Winston e da cinque punti consecutivi di Smith (47-63). Il quarto quarto comincia con la tripla di Winston a smorzare anche psicologicamente qualsiasi ultima speranza di rimonta di Scafati, che nulla può contro il 5 avversario. Il risultato degli ultimi dieci minuti è di 20-21, ma la sconfitta nel complesso è pesante e l’A2 sembra ormai inevitabile.