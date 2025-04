La Virtus Bologna domina in casa di Pistoia 86-62. Le V Nere conducono il match dall’inizio alla fine e mettono in fila la quinta vittoria in campionato. Ottimo Ante Zizic con 17 punti. In uscita dalla panchina bene Matt Morgan (16+2+3) e Mouhamet Diouf (11 punti+8 rimbalzi). 9 punti e 4 assist per William Clyburn e 7 a testa per Achille Polonara e Isaia Cordinier. 6 punti e 3 rimbalzi in 15 minuti sul parquet per Marco Belinelli. Il top scorer dell’incontro è Michael Forrest, con 20 punti+2 rimbalzi+2 assist, ma Pistoia perde la settima in fila (nona nelle ultime dieci). Vittoria al cardiopalma per Trapani, che la spunta all’overtime su Venezia 110-100 e resta agganciata alla Virtus in vetta alla classifica. L’Mvp è JD Notae, che mette a referto 27 punti e 7 assist in uscita dalla panchina. Grandi prestazioni anche per Chris Horton (18 punti+14 rimbalzi) e Amar Alibegovic (18+6+5). In doppia cifra c’è anche Justin Robinson (16 punti+5 assist). Non bastano a Venezia i 26 punti di Tyler Ennis e i 21 di Mfiondu Kabengele per evitare il secondo ko nelle ultime tre.

Nelle altre partite

Brescia batte Scafati in casa 86-72. Sono 16 punti a testa per Amedeo Della Valle e Miro Bilan. Niente da fare per Andrea Cinciarini (15 punti+2 rimbalzi+2 assist) e compagni. Trento passa 94-88 a Trieste. Grande prova corale della Dolomiti Energia, che manda cinque giocatori in doppia cifra. Myles Cale guida il gruppo con 19 punti e 4 rimbalzi. Lo seguono da vicino Quinn Ellis (18+4+5) e Anthony Lamb (17 punti). Varese piega Sassari 89-84. Mvp Jaylen Hands con 27 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. Napoli va ko a Reggio Emilia 89-86. Sono 21 con 6 rimbalzi e 6 assist per Cassius Winston. I partenopei non sfruttano l’incredibile prestazione di Leonardo Tote da 36 punti e 12 rimbalzi. C’è gioia per Treviso, che la vince (92-91) allo scadere con Tortona. Super Ky Bowman da 31 punti, 4 rimbalzi e 6 assist.

La classifica aggiornata

Virtus Segafredo Bologna 40pt (20V, 7P) Trapani Shark 40pt (20V, 7P) Germani Brescia 38pt (19V, 8P) Dolomiti Energia Trentino 38pt (19V, 8P) EA7 Emporio Armani Milano 36pt (18V, 9P) UNAHOTELS Reggio Emilia 34pt (17V, 10P) Pallacanestro Trieste 32pt (16V, 11P) Umana Reyer Venezia 30pt (15V, 12P) Bertram Derthona Tortona 28pt (14V, 13P) Banco di Sardegna Sassari 24pt (12V, 15P) Nutribullet Treviso Basket 20pt (10V, 17P) Openjobmetis Varese 18pt (9V, 18P) Vanoli Basket Cremona 16pt (8V, 19P) Napoli Basket 16pt (8V, 19P) Givova Scafati 12pt (6V, 21P) Estra Pistoia 10pt (5V, 22P)

I risultati della 27^ giornata

Venerdì 18 aprile

Ore 20:30 – Olimpia Milano – Vanoli Cremona 118-83

Sabato 19 aprile

Ore 16:00 – UNAHOTELS Reggio Emilia – Napoli Basket 89-86

Ore 18:00 – Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari 89-84

Ore 19:15 – Nutribullet Treviso – Bertram Derthona Tortona 92-91

Ore 19:30 – Estra Pistoia – Virtus Segafredo Bologna 62-86

Ore 20:00 – Pallacanestro Trieste – Dolomiti Energia Trentino 88-94

Ore 20:30 – Trapani Shark – Umana Reyer Venezia 110-100

Ore 20:45 – Germani Brescia – Givova Scafati 86-72