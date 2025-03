Napoli ferma la Virtus Bologna per 93-88, nella partita valida per la ventiduesima giornata di basket Serie A 2024/2025. I partenopei, ultimi in classifica, frenano la Vu Nera in seconda posizione generale. Il risultato sorride a Brescia e Trapani, impegnate nella lotta per la prima piazza. Nel corso della serata, la Reggiana batte Varese, mentre Trento supera agilmente Pistoia. Sassari, in trasferta, ha la meglio su Treviso, così come Tortona batte Scafati. Infine, Venezia supera Cremona.

VARESE-REGGIANA

Reggiana vince su Varese per 78-63. La Reggiana si mettere davanti sin dal primo quarto, che chiude in vantaggio per alcuni possessi, con la frazione che termina 14-20. Gli ospiti rimangono in testa anche nel corso del secondo parziale, con Varese che però insegue a breve distanza. Le squadre vanno a riposo separate da due punti, con il risultato fermo sul 29-33. Reggio Emilia si impone con più decisione al rientro dall’intervallo. La squadra di casa perde terreno e a dieci minuti dalla sirena conclusiva il risultato è di 45-53. Nel finale, la Reggina dà lo strappo conclusivo e va a vincere per 63-78.

TRENTO-PISTOIA

Trento vince su Pistoia 87-64. L’incontro si apre in grande equilibrio, con Trento che esce con la testa avanti dal primo quarto, ma per un solo punto. I padroni di casa guidano il punteggio per 21-20. Durante il parziale successivo, Pistoia perde terreno e vive un momento di difficoltà. I trentini prendono il largo, andando a chiudere il primo tempo del match in vantaggio per 45-34. Al termine dell’intervallo, Trento aumenta i giri del motore, scappando via. I pistoiesi tentano di accorciare le distanze, ma il tentativo ha scarso successo. Con ancora dieci minuti da spendere sul parquet, il risultato è di 71-47. Nel corso dell’ultimo quarto, Trento scappa via definitivamente e va a chiudere l’incontro per 87-64.

TREVISO-SASSARI

Sassari ha la meglio su Treviso per 76-70. I padroni di casa iniziano bene la partita, portandosi in vantaggio nel corso del primo quarto. Nell’altra metà del campo, i sardi faticano a trovare il giusto ritmo e il parziale termina 23-17. Gli equilibri si spostano durante il quarto successivo, con Sassari che mette a segno ventitré punti. Al termine dei primi venti minuti in campo, il risultato è di 36-40. Dopo l’intervallo, il copione della partita non cambia e gli ospiti rimangono in vantaggio. Treviso fatica a mantenere il contatto con gli avversari e il terzo quarto si conclude sul 48-57. Nel finale, i padroni di casa sono autori di un parziale migliore rispetto ai sardi, ma ciò non basta per riaprire i giochi e Sassari vince 76-70.

SCAFATI-TORTONA

Tortona batte 102-79 Scafati. I piemontesi si portano in vantaggio già nei primi minuti dell’incontro, con Scafati che insegue ad alcune lunghezze di distanza. Al termine dei primi dieci minuti di gioco, il risultato è di 15-23. Il canovaccio del secondo quarto è simile a quello utilizzato nella frazione precedente. Scafati rimane all’inseguimento, con Tortona che gestisce il vantaggio. All’intervallo, il punteggio è di 36-45. Gli ospiti prendono il largo al termine della pausa, lasciando i padroni di casa lontani di diversi punti. Scafati perde definitivamente contatto con i rivali e a dieci minuti dalla sirena finale, il tabellone segna 49-78. Nel finale, i tortonesi rompono il muro dei cento punti e vincono per 79-102.

NAPOLI-VIRTUS BOLOGNA

Napoli vince contro la Virtus Bologna per 93-88. La partita tra le due squadre si apre in grande equilibrio. Entrambe le formazioni inanellano diversi canestri, tanto che il primo quarto si conclude con il risultato in parità sul 20-20. La lotta punto a punto prosegue anche nel corso della frazione successiva. Le squadre si impegnano in un valzer di sorpassi, che termina nuovamente con un pareggio. Al momento dell’intervallo, il risultato è di 44-44. Nel terzo quarto è Napoli a emergere. La squadra partenopea conclude il parziale in vantaggio per appena un possesso. Il tabellone, infatti, segna 69-66. Con ancora dieci minuti da giocare, la partita è ancora più che aperta. Sul finale, la Virtus Bologna è costretta all’inseguimento e non riesce a recuperare il distacco. Napoli rimane davanti e vince per 93-88.

VENEZIA-CREMONA

Venezia vince 87-70 su Cremona. Venezia si impone nel corso del primo quarto, con Cremona in evidente difficoltà. Al termine dei primi dieci minuti in campo, il risultato è di 23-9. La formazione ospite accorcia le distanze durante il quarto successivo. I veneziani rimangono in vantaggio, ma il gap si riduce a dieci punti. Al momento dell’intervallo, le due squadre vanno a riposo sul 39-29. La Reyer torna ad allungare appena rientrata in campo. Cremona fatica a trovare il ritmo per entrare in partita e rimane distante di diverse lunghezze. Con ancora dieci minuti a disposizione, i lagunari sono al comando per 67-54. Venezia conclude il match con un importante colpo di reni. Cremona rimane a distanza e la partita si chiude per 87-70.