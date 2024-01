Basket, Serie A: l’Olimpia Milano supera Sassari grazie ad un gran secondo tempo, vince anche Brescia

Facile vittoria per l’Olimpia Milano ai danni del Banco di Sardegna Sassari nella 18esima giornata di Serie A. Al Mediolanum Forum finisce 80-65 per la squadra di Ettore Messina, che si porta così al quarto posto solitario in classifica con 12 vittorie e 6 sconfitte. Parte meglio Sassari, forte del cambio di allenatore con Markovic all’esordio sulla panchina sarda, che rimane al comando per quasi tutto il primo tempo, seppur senza mai scappare nel punteggio. Nella ripresa Tyree porta i suoi al massimo vantaggio sul +8, ma è un fuoco di paglia. Sassari non trova più la via del canestro e l’Olimpia ne approfitta: parziale monstre di 22-0 e gara in cassaforte per i padroni di casa. Nell’ultimo periodo gli ospiti non riescono mai ad avvicinarsi e Milano si limita ad amministrare fino alla sirena finale. Miglior realizzatore per i biancorossi Napier con 17, seguito dal rientrante Mirotic a quota 16. Al Banco non bastano i 20 di Tyree, mentre Charalampopoulos ne aggiunge 13 e Jefferson e Diop 12 ciascuno.

Nella prima gara di questa domenica la Germani Brescia supera l’Estra Pistoia 109-90. Gara subito in discesa per la formazione di coach Magro, che scappa sul +21 già nel corso del secondo tempo. L’Estra però non molla, e guidata da Varnado e Moore rientra nella ripresa, fino all’aggancio di inizio quarto quarto. Per la squadra di casa però sale in cattedra Massinburg, che propizia il nuovo allungo, questa volta definitivo. Brescia si conferma così al primo posto in classifica con 14 vittorie e solo 4 sconfitte. Pistoia invece rimane all’ottavo posto con 9-9. Mvp Massinburg, che termina con 27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. In doppia cifra per i biancoblù anche Bilan con 19 punti, Della Valle con 16, Christon 15 e Burnell 10. A Pistoia non bastano i 20 punti di Varnado, seguito da Moore a quota 18, Hawkins 17, Ogbeide 14 e Wheatle 12.