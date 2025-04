Entra sempre più nel vivo il finale della Serie A 2024/2025 di basket, che oggi ha visto andare in scena cinque match della ventiseiesima e quintultima giornata di regular season. In attesa del posticipo di domani sera tra Virtus Bologna e Brescia, andiamo a scoprire come sono andate le partite odierne tra conferme e risultati sorprendenti che delineano sempre più la situazione in alta e bassa classifica.

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA

COME VEDERE LA SERIE A DI BASKET IN DIRETTA

Trapani e Milano, vittorie casalinghe nel pomeriggio

Il programma della domenica di Serie A si è aperto con la vittoria della capolista Trapani, che davanti al pubblico amico del PalaShark ha regolato la Nutribullet Treviso con il punteggio di 95-82. Partita molto equilibrata nel primo tempo, in cui i veneti di coach Vitucci hanno tenuto bene il campo creando più di un grattacapo ai siciliani. Al ritorno dall’intervallo però i ragazzi di coach Repesa hanno messo le marce alte, riuscendo soprattutto a salire di livello in difesa e confermandosi squadra dall’importante potenziale offensivo.

Da applausi la prova di Chris Horton, che chiude con 21 punti in 27 minuti e oltre il 70% dal campo. Sono invece diciannove in 21 minuti i punti di Langston Galloway, altro tassello fondamentale nel successo trapanese. Treviso si appoggia molto su JP Macura, i cui 22 punti però non bastano per evitare la sconfitta. Nonostante il ko il margine sul penultimo posto in classifica sembra ormai piuttosto rassicurante.

Successo casalingo anche per l’Olimpia Milano, che dopo due sconfitte consecutive in campionato torna alla vittoria e riprende così l’inseguimento verso il miglior piazzamento possibile nella griglia dei playoff. Il 95-80 dell’Unipol Forum ai danni di un’Estra Pistoia ormai condannata alla retrocessione non incanta il pubblico, ma alla fine contava tornare al successo.

I toscani, ancora una volta con grande cuore, chiudono in vantaggio il primo quarto e vanno a riposo in piena partita sul 47-45, per poi cedere alla distanza. Notevole prova di Zach Leday, che trascina Milano con 24 punti insieme ai 18 punti e 9 rimbalzi di Nikola Mirotic. Quattro giocatori in doppia cifra per Pistoia, il cui miglior marcatore a quota 19 è Kadeem Allen.

Sassari sogna ancora i playoff: Tortona ko

Se Trapani e Milano possono già proiettare lo sguardo verso i playoff, lo stesso non si può dire del Banco di Sardegna Sassari, che anzi vede ancora lontani gli spareggi che seguono la stagione regolare. Le speranze sarde sono ancora in vita grazie alla vittoria di oggi per 87-82 ai danni della Bertram Derthona Tortona, che ora rimane con quattro punti di vantaggio proprio sulla Dinamo.

Grandissimo equilibrio al PalaSerradimigni, dove le due squadre rimangono a contatto fino alla fine iniziando l’ultimo quarto in perfetta parità. Tortona paga a carissimo prezzo oltre tre minuti e mezzo di digiuno offensivo nel quarto periodo, con Sassari che piazza il parziale decisivo da 10-0 potendo poi gestire gli ultimi secondi del match. Alla sirena il tabellino dice 19 punti a testa per Justin Bibbins e Brian Fobbs, che trascinano la Dinamo al pari di un Briante Weber che sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 rimbalzi. I 24 punti di Christian Vital non bastano agli ospiti per evitare il terzo stop consecutivo in campionato.

Venezia a valanga, Trieste crolla al PalaTaliercio

Chi invece fa un passo in avanti importante verso i playoff è l’Umana Reyer Venezia. Grande prestazione dei lagunari, che al Taliercio travolgono Trieste con un eloquente 103-71. Friulani mai in partita fin dai primi minuti, come dimostra il parziale da 29-13 del primo quarto. Alla fine arriva una punizione davvero severa per gli uomini di coach Jamion, che comunque mantengono per il momento il sesto posto. Venezia invece stacca Tortona e si porta all’ottavo posto solitario, dopo una solida prova di squadra che porta la firma dei 15 punti di Kabengele e dei 13 di Ennis, Simms e Wiltjer. A ben poco servono i 17 punti di Markel Brown tra le fila triestine.