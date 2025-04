Scatto salvezza del Como e il Torino torna a perdere dopo una buona serie positiva nelle ultime settimane. Grazie a un gol di Douvikas siglato nel primo tempo i lariani vincono 1-0 nel match della domenica pomeriggio della trentaduesima giornata di Serie A e salgono così a quota 36 punti in classifica, 12 in più rispetto alla terzultima e a sei giornate dal termine vuol dire aver di fatto raggiunto l’obiettivo con largo anticipo, rimane ancorata a quota 40 la formazione piemontese, beffata nel finale dal Var quando sembrava aver raggiunto il pareggio in pieno recupero.

IL RACCONTO DEL MATCH

Primo tempo equilibrato e sono gli ospiti a provarci per primi grazie a Linetty che colpisce male di testa dopo una gran giocata di Adams. Al 25′ Milinkovic-Savic si sporca i guantoni respingendo la conclusione di Diao, il serbo è di nuovo chiamato in causa alla mezzora, quando sulla punizione di Da Cunha serve tutta la sua stazza per arrivarci. Al minuto 38′ la squadra di Fabregas la sblocca grazie a Douvikas, che colpisce di testa in modo perfetto e gonfia la rete, convertendo in gol un pregevole assist di Vojvoda, ex di turno, che salta Biraghi, che lo ha sostituito, e mette in mezzo un cross perfetto. E poco prima dell’intervallo i lariani vanno vicinissimi al raddoppio, serve ancora un grande intervento del portiere, stavolta su Moreno.

Nella ripresa pronti-via e Adams ci prova di prima intenzione con l’esterno, palla che decolla alta. Ikone invece cestina da posizione defilata il possibile 2-0 calciando sull’esterno della rete. Si accende Elmas al 55′, tiro ben scoccato e Butez è attento, mentre Gineitis trova ancora una volta il portiere francese attento. Il finale è intenso e a due minuti dallo scadere è decisivo l’intervento di Kempf, che in scivolata respinge un tiro a colpo sicuro di Elmas, senz’altro il migliore dei ragazzi di Vanoli. Che, nel recupero, pareggiano i conti, ma con la beffa atroce: la pressione negli ultimi minuti vale il possibile 1-1 di Ilic, ma il Var è attentissimo e annulla, senza necessità di on field review per Marcenaro, in virtù di un clamoroso doppio tocco (alla Alvarez nel rigore del derby di Champions tra Atletico e Real) di Biraghi, che scivola calciando un corner dalla quale scaturisce la rete e colpisce con tutti e due i piedi la sfera. Passato lo spavento il Como può a quel punto esultare: Fabregas ha ottenuto di fatto la salvezza e può gestire con maggior tranquillità lo scorcio conclusivo di stagione.

LE PAGELLE E IL TABELLINO

COMO (4-3-3): Butez 6; Vojvoda 7, Goldaniga 6, Kempf 7, Moreno 6 (45′ st Valle sv); Da Cunha 6.5, Perrone 6.5, Caqueret 6.5 (26′ st Sergi Roberto sv, 38′ st Paz sv); Ikoné 6.5 (26′ st Strefezza 6), Douvikas 7.5, Diao 6.5 (38′ st Fadera sv). In panchina: Reina, Iovine, Alli, Gabrielloni, Cutrone, Jack, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Van Der Brempt. Allenatore: Fabregas 6.5

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic Savic 6.5; Walukiewicz 5.5 (35′ st Pedersen sv), Maripan 5.5, Coco 5.5 (34′ st Masina sv), Biraghi 5; Casadei 5.5 (20′ st Karamoh 6), Linetty 5.5 (44′ st Tameze sv), Gineitis 6 (35′ st Ilic 6); Elmas 6; Sanabria 5, Adams 5.5. In panchina: Paleari, Donnarumma, Dembélé, Sosa. Allenatore: Vanoli 6.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.

RETE: 38′ pt Douvikas.

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Ammoniti: Coco, Gineitis, Sanabria, Da Cunha. Angoli: 7-3. Recupero 1′; 7.