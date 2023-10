Basket Serie A1 2023/24: Venezia liquida Varese, finisce 102-88

Un dominio dal primo all’ultimo secondo di gara che ha permesso a Venezia di battere con facilità Varese al termine di una partita che ha avuto un solo padrone. Nel primo quarto, infatti, è Tessitori a mettere subito le cose in chiaro con un super primo quarto che si conclude per 35-23 per i padroni di casa che hanno fatto capire sine origine che la serata sarebbe stata di quelle toste per Varese.

Nel secondo quarto iniziano a scatenarsi due protagonisti principali nel futuro della partita ossia Brooks e Wiltjer che iniziano a mettere un paio di triple che peseranno sostanzialmente sul risultato finale della partita. Nonostante la forza mostrata da Venezia, è qui che Varese cerca di mettersi in careggiata cercando in qualche modo di ritornare a contatto nel match. In parte, sul finale del terzo quarto ci riesce con Shahid che con due triple non fa fuggire Venezia. Si conclude il primo tempo per 58-52 lasciando presagire i due ultimi quarti molto equilibrati. Nel secondo tempo invece Venezia entra con il piglio della grande squadra che vuole chiudere rapidamente le sorti della partita. I soliti Wiltjer e Tucker chiudono un terzo quarto, splendido, da parte dei padroni di casa chiudendo il parziale per 78-62 che danno pochissime posisbilità di incredibile rimonta a Varese. Il quarto quarto, infatti, passa al referto come il quarto in cui i padroni di casa arrivano a tripla cifra. Finisce 102 ad 88.