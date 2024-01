Basket, Serie A 2023/24: Tortona distrugge Scafati, vittoria anche per Sassari a Pesaro

Nelle prime gare del pomeriggio di Serie A la Bertram Yachts Tortona domina e annichilisce la Givova Scafati, battuta 89-52. Tutto facile per la squadra di De Raffaele, che prende il largo già nel primo quarto. All’intervallo il punteggio è di 40-23, soprattutto grazie ad un incredibile 5/5 da tre di Baldasso, ma lo scarto continua a crescere anche nella seconda frazione. Nella ripresa Radosevic firma 8 punti in fila con cui Tortona vola via, e nel finale arriva anche a sfiorare i 40 punti di vantaggio. Scafati dice così addio ai sogni di Final Eight. Il top scorer per i padroni di casa è Baldasso, che piazza 19 punti. In doppia cifra anche Weems a quota 13 e Radosevic e Severini con 11 a testa. L’unico in doppia cifra per gli ospiti è Gamble a quota 18 punti.

Partita pazza invece tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Banco di Sardegna Sassari, con gli ospiti che riescono a spuntarla 69-79. Primo quarto appannaggio della VL, che chiude avanti 20-13 grazie ad un preciso Visconti. Nei due quarti seguenti però si inceppa totalmente l’attacco pesarese, che mette a segno soltanto 22 punti in 20′. Il Banco ne approfitta e scappa via grazie ad un ispiratissimo Tyree, che martella la difesa di casa sia dalla lunga distanza che in penetrazione. A meno di un minuto dalla fine del terzo quarto il tabellone dice 68-38 per Sassari e la gara sembra chiusa. La squadra di Bucchi alza però troppo presto le mani dal manubrio, e una ritrovata Vuelle comincia a rifarsi sotto grazie a Visconti e Ford. Pesaro torna così a -4 con un incredibile parziale di 29-3, ma Tyree riprende a segnare e consegna di nuovo la vittoria ai suoi. Sono 26 i punti per la guardia americana, top scorer del match. Per Sassari ci sono anche 12 a testa per Jefferson, Gombauld e Charalampopoulos. Non bastano a Pesaro i 19 di Visconti e 11 di Cinciarini.