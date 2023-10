Basket, Serie A 2023/24: l’Olimpia Milano soffre ma vince, Tortona sconfitta 79-75

Prima vittoria in trasferta in stagione per Milano. La squadra di Ettore Messina ha infatti espugnato il PalaFerraris per 79-75 contro una Tortona mai doma al termine di una gara piuttosto equilibrata. Nei primi 5′ è botta e risposta, con le triple di Daum da una parte e la risposta di Pangos e Poythress dall’altra. Milano prova a prendere il largo grazie ad un ispirato Melli, ma il buzzer beater di Baldasso da tre ricuce lo strappo e porta a -3 i padroni di casa a fine prima frazione. Nel secondo parziale è rottura prolungata in attacco per Tortona, che ci mette quasi cinque minuti per trovare i primi punti. L’Olimpia ne approfitta e trascinata da Flaccadori e Melli scappa in doppia cifra di vantaggio. Kamagate sotto le plance fa sentire i centimetri, mentre per la Bertram è Weems il leader offensivo che tiene i suoi sul -10 all’intervallo.

Nella ripresa Tortona scende in campo con tutt’altra faccia rispetto al primo tempo e stampa un parziale di 11-0 propiziato da Daum e Weems con cui torna avanti nel punteggio. Entra in partita anche Obasohan che allunga il parziale fino a 17-3, ma Milano è brava a rimanere grazie a Tonut che si carica sulle spalle i suoi nel momento di massima difficoltà. Nell’ultima frazione l’Olimpia rimette la testa avanti con Melli e Pangos, ma una raffica di triple di Baldasso e Daum riportano in vantaggio i padroni di casa fino al +5. Nel finale però sale in cattedra Poythress in entrambe le metà campo: in difesa compie due capolavori su Obasohan, mentre in attacco è freddissimo dalla lunetta e porta avanti Milano, che non si guarda più indietro e chiude 79-75.

