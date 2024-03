Basket, Serie A 2023/24: la Virtus Bologna vince il derby d’Italia, Sassari passa a Venezia

Tra le gare che completano il 22esimo turno della Serie A di basket spicca il derby d’Italia tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, che ha visto trionfare le V nere per 84-75. Vittoria molto importante per la formazione di coach Banchi, che supera così i rivali odierni in classifica e ribalta anche la differenza canestri. Gara condotta praticamente dall’inizio alla fine dai padroni di casa, che hanno sfruttato un’incredibile prestazione balistica dalla lunga distanza (50% da tre con 17 triple a bersaglio). Fondamentali Belinelli e Lundberg, che hanno chiuso rispettivamente con 17 e 16 punti, prendendo in mano la squadra nei momenti chiave. All’Olimpia non basta il solito Napier da 24 punti, a cui oggi è mancato l’apporto offensivo dei compagni, fatto salvo per Voigtmann e Mirotic.

Nelle altre gare arriva il netto successo interno di Tortona su Napoli per 97-72, grazie ad una prova corale dei piemontesi, che mandano ben 6 uomini in doppia cifra. Passo falso per i partenopei, che rischiano di farsi risucchiare nella bagarre playoff. Nella parte bassa della classifica Varese batte Brindisi 81-73, con i pugliesi che restano fanalino di coda del campionato. Vittoria esterno di rilievo per Sassari sul campo di Venezia in rimonta per 78-71, mentre Trento trova un secondo tempo monstre da 67 punti e schianta Pesaro 109-82.