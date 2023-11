Basket, Serie A 2023/24: impresa di Pistoia, Moore e Willis guidano l’Estra al successo sul campo dell’Olimpia Milano

Storica impresa di Pistoia, che per la prima volta nella sua storia sbanca il campo dell’Olimpia Milano. Al Mediolanum Forum finisce 86-81 per i toscani, che rimontano nella ripresa e riescono a resistere agli assalti della formazione di casa grazie a due prestazioni fenomenali dei suoi due esterni Payton Willis e Charlie Moore, che piazzano rispettivamente 31 e 28 punti a testa. L’inizio di partita è a favore dei padroni di casa, che trovano regolarmente la via del canestro soprattutto con Kamagate. Il giovane lungo francese viene ben imbeccato dai compagni e vola diverse volte sopra il ferro a schiacciare. Dall’altra parte Willis è in giornata, ma sembra predicare nel deserto. Nel secondo quarto Milano scappa via sul +14 con Lo e Melli che trovano il fondo della retina con continuità. All’intervallo il tabellone dice 53-39 in favore dei padroni di casa, che sembrano lanciati verso la quarta vittoria consecutiva tra campionato ed Eurolega.

Nella ripresa però Pistoia si ripresenta sul parquet con tutt’altra faccia e riesce a rientrare in singola cifra di svantaggio. Milano sembra tramortita e non riesce a rispondere alle fiammate di Moore e Willis, che riportano a contatto gli ospiti. L’Olimpia mette a segno solo 10 punti in tutto il quarto, e subisce il sorpasso della formazione di Brienza, che trova una terza frazione da sogno con ben 29 punti a referto. Nell’ultimo quarto proseguono le percentuali altissime da tre degli ospiti con Wheatle a segno da tre, ma tre triple in poco tempo di Shields riportano in parità la gara. Willis e Moore però sono in serata di grazia e non ne vogliono sapere di mollare: un layup del primo e una tripla del secondo consegnano nuovamente cinque lunghezze di vantaggio a Pistoia. È l’allungo decisivo, finisce 86-81 per l’Estra.