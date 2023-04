Basket, Serie A 2022/2023, Tortona supera Brindisi. Colpo salvezza di Verona con Sassari

La Derthona Tortona supera l’Happy Casa Brindisi mediante il punteggio di 81-77 nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023 e aggancia momentaneamente l’Olimpia Milano al secondo posto in classifica. Importante affermazione anche per la Tezenis Verona, che batte in rimonta il Banco di Sardegna Sassari 87-74.

TORTONA-BRINDISI 81-77 (22-17, 17-22, 25-13, 17-25)

A realizzare i primi tre punti della gara sono gli ospiti con una bella tripla di Perkins, alla quale risponde Harper con un canestro da due. La compagine pugliese tenta di prendere il largo, ma i padroni di casa contengono i danni e, al momento opportuno, infilano il sorpasso chiudendo il primo quarto sul 22-17. Nel secondo parziale l’Happy Casa mette dentro subito due triple con Mezzanotte e torna in vantaggio, ma ancora una volta i piemontesi restano in scia agli avversari. La situazione di equilibrio persiste, tanto da andare a riposo sul punteggio di 39-39.

Nella ripresa Tortona riparte con il piede giusto infilando una serie di triple che le consente di allungare sui rivali, fino a raggiungere un vantaggio di nove punti. Brindisi, dal suo canto, inizialmente accusa il colpo ma poi ricuce parzialmente lo svantaggio, anche se il terzo parziale termina con uno strapotere dei piemontesi (64-52). Negli ultimi dieci minuti di partita i pugliesi tentano il tutto per tutto e, a suon di triple, salgono a soli due punti di distanza a pochi secondi dalla sirena. Tortona rischia grosso, ma porta a casa una preziosa vittoria per 81-77 in ottica secondo posto in classifica.

VERONA-SASSARI 87-74-X (14-25, 26-19, 20-19, 27-11)

La formazione ospite si rende protagonista di un buon avvio di partita, tant’è che nell’arco di pochi minuti riesce ad accumulare un vantaggio di otto punti. Gli scaligeri si rifanno sotto e tornano a tre lunghezze, ma il finale del primo quarto è tutto a favore dei sardi, che chiudono sul 14-25. Nel secondo parziale è la squadra di casa ad alzare il ritmo, prendendo il controllo dell’incontro, infatti, mette a referto un ottimo parziale di 6-0 che, con il passare dei minuti, cresce ulteriormente. La Dinamo limita i danni e, nonostante incassi un passivo di 26-19, va a riposo sullo score di 40-44.

Nella seconda frazione di gara è ancora Sassari a muovere per prima la retina e successivamente prova a tenere i rivali a distanza. Verona, dal suo canto, non va mai oltre i sei punti di margine e per questo motivo tiene la gara apertissima, soprattutto in vista del rush finale: il terzo quarto termina 60-63. Negli ultimi dieci minuti dell’incontro la Tezenis mette in campo tutto quello che ha e dà vita ad una strepitosa rimonta con un devastante parziale di 27-11. Verona, dunque, ottime una vittoria per 87-74 ed abbandona l’ultimo posto in classifica.