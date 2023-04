Calcio, tafferugli scoppiati durante la sfida tra Ceccano e Roccasecca nel Lazio

Sono stati sedati dopo circa mezz’ora i tafferugli scoppiati nel pomeriggio all’interno dello stadio Popolla di Ceccano, in provincia di Frosinone, durante la fasi finali della partita tra il Ceccano ed il Roccasecca, valida per la 25ma giornata del campionato di calcio Promozione Laziale – Girone E. Stando ad una prima ricostruzione, al momento del fischio finale della gara, terminata sul risultato di 0-2, un nucleo di tifosi del Ceccano ha raggiunto l’area antistante la tribuna, sulla quale erano sistemati i sostenitori avversari, ed innescato una sassaiola a loro rivolta. Gli animi erano accesi già dal primo tempo, quando è stato assegnato il rigore che ha dato il vantaggio al Roccasecca, episodio molto contestato. Un tifoso della formazione di casa è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Frosinone, qualche contusione è stata riportata anche dai militari intervenuti. Ora è in corso l’identificazione dei responsabili attraverso l’esame dei filmati realizzati dal personale.