Basket, Serie A 2022/2023: l’Olimpia Milano spazza via Brindisi 79-98 e consolida il primato

L’Olimpia Milano travolge l’Happy casa Brindisi mediante il netto e perentorio punteggio di 79-98 nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023. Un successo che permette alla società lombarda di consolidare il proprio primato in classifica salendo a 34 punti in attesa della Virtus Bologna, mentre i pugliesi restano quinti a quota 22.

A realizzare i primi punti di giornata è Napier, che prova subita a lanciare il club lombardo in avanti. I ragazzi di Ettore Messina, infatti, mettono una manciata di punti di distacco tra sé e gli avversari, che sono costretti a chiamare il primo time-out. La breve pausa non serve a cambiare l’andamento del primo quarto, che si chiude sul 15-29 in favore dei biancorossi trascinati da uno scatenato Billy Baron. Nel secondo parziale c’è maggiore equilibrio, tanto che i padroni di casa tentano una rimonta che però riesce soltanto parzialmente poiché la compagine ospite è brava a limitare i danni, sfiorando anche un ulteriore allungo. All’intervallo lo score recita 41-52.

In apertura di ripresa l’Olimpia Milano piazza immediatamente un canestro tra tre punti per mettere le cose in chiaro, ma Brindisi dimostra di essere all’altezza dei campioni d’Italia in carica. La reazione della squadra di coach Vitucci, però, non è sufficiente a contenere lo strapotere dei lombardi che termina il terzo quarto con un vantaggio di 21 punti (58-79). Negli ultimi minuti Shields e compagni si limitano ad amministrare la partita e, nonostante qualche tentativo di Brindisi, porta a casa un’importante vittoria per 79-98.

BRINDISI-OLIMPIA MILANO 79-98 (14-29, 26-23, 17-27, 21-19)