Basket, Serie A 2022/2023: Brindisi e Trieste dominano Pesaro e Treviso, Trento in rimonta su Brescia

Nella ventesima giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023 l’Happy Casa Brindisi strapazza la Carpegna Prosciutto Pesaro con il devastante score di 70-100 e completa l’aggancio in classifica, mentre la Dolomiti Energia Trentino si impone in rimonta sulla Germani Brescia per 83-76, agganciando al quarto posto in classifica con 22 punti proprio i pugliesi ed i marchigiani. Tutto facile per la Pallacanestro Trieste, che annienta la Nutribullet Treviso con un pesantissimo 97-86.

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PESARO-BRINDISI 70-100 (15-15, 10-26, 24-27, 21-32)

La formazione ospite parte subito con il piede giusto, mettendo a canestro i primi tre punti di giornata. I padroni di casa, dal loro canto, provano a scappare nel punteggio infilando un paio di triple, ma i pugliesi reagiscono e terminano il primo quarto in perfetta parità sul 15-15. Nel secondo parziale Brindisi si scatena, incamerando un incredibile vantaggio di oltre dieci punti. Nonostante i tentativi di ricucire da parte di Pesaro, si va all’intervallo sul punteggio di 25-41.

Nel secondo tempo Brindisi continua a fare la partita, realizzando un importante parziale di 9-0 che le consente di lanciarsi a quasi venti punti di vantaggio. La Carpegna Pesaro, dal suo canto, tenta il tutto per tutto per limitare i danni e concedersi una chance nei minuti finali dell’incontro, ma al terzo quarto lo score recita 49-68. I marchigiani appaiano rassegnati alla sconfitta, infatti i pugliesi portano agevolmente a casa una perentoria vittoria per 70-100. In virtù di questo successo Brindisi aggancia i Pesaro al quarto posto in classifica con 22 punti.

TRENTO-BRESCIA 83-76 (19-18, 17-24, 21-18, 26-16)

Buona partenza da parte della squadra ospite, ma i trentini non restano a guardare e rimettono subito il naso avanti. Il primo quarto risulta estremamente equilibrato e caratterizzato da continui botta e risposta tra le due compagini, tanto che i bianconeri chiudono sul 19-18. Nel secondo parziale il copione è lo stesso, ma nel finale la Germania riesce a prendere un buon vantaggio, che le consente di andare a riposo sul 36-42.

La ripresa inizia all’insegna di una tripla di Brescia, che prova ad incamerare altri punti margine, ma Trento rimane sempre in scia, nonostante l’elastico nel punteggio. La sfida resta molto intesa ed equilibrata, con i vincitori della Coppa Italia che riescono sempre a restare avanti, terminando il terzo quarto sul 57-60. Negli ultimi dieci minuti del match la Dolomiti Energia Trentino mette la freccia per il sorpasso e, dopo essersi messa al comando, porta a compimento la marcia trionfale grazie ad un 83-76.

TRIESTE-TREVISO 97-86 (20-13, 37-27, 20-22, 20-24)

I padroni di casa si rendono protagonisti di un ottimo avvio di partita realizzando immediatamente un bel tiro da tre, mentre la compagine ospite fa molta fatica ad ingranare. In questo modo i friulani ne approfittano per mettere tra sé e gli avversari un importante margine, tanto da concludere il primo quarto sul 20-13. La situazione non cambia nel secondo parziale, quanto Trieste continua a dominare senza problemi e lasciando ben poco spazio alla manovra dei rivali: si va a riposo sul punteggio di 57-40.

La seconda frazione di partita vede Trieste sempre saldamente al comando, anche se Treviso fa quel che può per provare a ricucire l’ampio svantaggio. Rispetto ai precedenti parziali, il terzo quarto risultato molto più equilibrato, ma la Nutribullet riesce ad accorciare di soli due punti con un 22-20 (77-62). Niente fa fare neanche nel rush finale, poiché gli ospiti recuperano soltanto altri quattro punti, così Trieste si impone con un netto 97-86.