Domani la Nazionale italiana di basket ospiterà a Reggio Calabria l’Ungheria, nel match valido per l’ultima giornata del Girone B delle qualificazioni agli Europei 2024. Fischio d’inizio alle ore 20.30 con diretta tv e streaming in live su DAZN, Sky Sport Uno e Now). Italia che può vantare quattro affermazioni ottenute nelle cinque gare giocate fin qui. Per l’occasione, il PalaCalafiore sarà sold-out (7.000 spettatori). Rispetto ai 12 convocati della vittoria di Istanbul contro la Turchia, il ct Gianmarco Pozzecco recupera Saliou Niang, costretto al forfait contro i turchi a causa di un leggero stato influenzale. Non sarà del match per scelta tecnica Riccardo Rossato, sostituito da Sasha Grant. Per lui e Niang si tratta dell’esordio assoluto in Nazionale Senior. Salgono dunque a 12 gli esordienti della gestione Pozzecco. Il capitano sarà sempre Alessandro Pajola, che in Turchia ha aggiornato il suo career high in Azzurro mettendo a segno 12 punti.

Grande prova in casa della Turchia

Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco qualche giorno fa hanno infatti vinto 67-80 in casa della Turchia nella penultima giornata, garantendosi così il primato nel girone con una partita di anticipo. Una prestazione dai due volti, con un attacco molto efficace nel primo tempo e una difesa che è salita di colpi nella seconda metà della partita. Una Nazionale giovane, con un’età media di 24,4 anni e l’esordio assoluto tra i convocati per Saliou Niang, fresco vincitore della Coppa Italia con Trento. Adesso diventa sicuramente più leggero l’ultimo impegno nel girone, con Italia-Ungheria in programma domenica a Reggio Calabria in un PalaCalafiore già prossimo al tutto esaurito.

Che Ungheria affronta l’Italia

Dopo aver iniziato con quattro sconfitte consecutive il percorso verso EuroBasket 2025, i magiari hanno sorpreso tutti riuscendo a battere in casa l’Islanda L’Ungheria arriverà a Reggio Calabria con l’imperativo categorico di vincere sperando che la Turchia batta gli islandesi. Con questi due incroci, avendo il doppio confronto dalla propria parte, gli ungheresi sarebbero qualificati proprio a scapito dell’Islanda. In panchina c’è Gašper Okorn, allenatore sloveno dell’Estra Pistoia nel nostro Campionato e che in Ungheria ha vinto due Scudetti e una Coppa magiara con il Falco Szombathely. I punti fermi della squadra sono, ormai da diversi anni, Akos Keller, David Vojvoda e Zoltan Perl. Senza Adam Hanga, la fantasia è nelle mani di Nate Reuvers, ala grande del Valencia nato a Lakeville nel Minnesota e con un trascorso al Cibona Zagabria e soprattutto alla Pallacanestro Reggiana (2022-2023).