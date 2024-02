Scherma, CdM fioretto Cairo 2024: vittoria per l’Italia nella prova a squadre maschile. Sconfitte in finale le donne

La tappa di Coppa del Mondo di fioretto del Cairo si conclude con un oro al maschile e un argento al femminile nelle due prove a squadre odierne. Un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per il fioretto azzurro, tra gare individuali e di squadra, con le due formazioni già da tempo qualificate per Parigi 2024. Vittoria per il team che ha visto in pedana Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini, quest’ultimo già vincitore ieri della prova individuale. Una finale a senso unico, quella contro il Giappone testa di serie numero uno, dominata sin dai primi assalti verso il 45-30 finale chiuso da Marini su Shikine. In precedenza, gli azzurri dopo un bye aveva superato 45-22 l’Austria, 45-21 la Polonia nei quarti e 45-31 gli Stati Uniti in semifinale.

Al femminile, dopo un bye al primo turno, la formazione azzurra composta da Errigo, Favaretto, Palumbo e Volpi ha sconfitto 45-21 Singapore, 45-31 la Corea del Sud e in semifinale 45-36 il Giappone prima di arrendersi nell’atto conclusivo con il punteggio di 45-33 agli Usa. Finale equilibrata dopo le prime tre serie di assalti, con il punteggio sul 15-14 in favore dell’Italia. Poi, il primo allungo lo mette a segno Dubrovich con un 6-2 ai danni di Favaretto e da quel momento gli Stati Uniti non lasciano più la posizione di vantaggio, vincendo cinque degli ultimi sei assalti, con la sola Arianna Errigo che pareggia 6-6 contro Lee Kiefer.