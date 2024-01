Basket, qualificazioni Euro 2025: il 22 febbraio sfida tra Italia e Turchia

Tra un mese si apriranno le qualificazioni a EuroBasket 2025, torneo itinerante che si disputerà tra Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. L’Italbasket torna in campo giovedì 22 febbraio alle 20.30 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro contro la Turchia per il primo match del girone, che comprende anche Ungheria e Islanda. La Turchia, che ha saltato i Mondiali 2023 e steccato in casa l’occasione di partecipare ad uno dei quattro tornei Pre Olimpici di luglio perdendo contro la Croazia, ha bisogno di riemergere da un periodo nero e per farlo conta su uno dei coach più vincenti e iconici degli ultimi tempi come Ergin Ataman.

Per l’Italia sarà un anno molto impegnativo, che inizia con la sfida alla Turchia e proseguirà con la trasferta a Szombathely (domenica 25 febbraio alle 18.00) contro l’Ungheria del nuovo coach sloveno Gasper Okorn e poi con il delicato torneo Pre Olimpico in Portorico dal 2 al 7 luglio, che mette in palio la presenza ai Giochi Olimpici di Parigi. A novembre ci sarà il back to back con l’Islanda (22 novembre in trasferta, 25 novembre in casa) sulla via per EuroBasket 2025. Ben 58 i precedenti contro la Turchia, numero che ne fa la quinta Nazionale più affrontata dall’Italia nella sua storia dopo Francia (101), Germania (68), Grecia e Spagna (67). Il bilancio è a favore degli azzurri per 47 a 11.