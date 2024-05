Basket, programma semifinali playoff Serie A1 2023/2024: date, orari e tv

Il programma con tutte le informazioni sulle date, gli orari e come vedere in diretta tv le semifinali dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Prosegue il cammino verso il titolo, con quattro squadre rimaste in corsa e pronte a sfidarsi in un’altra serie al meglio delle cinque partite. Ancora in corsa l’Olimpia Milano, che, dopo una partenza deludente con tanto di sconfitta casalinga, si è rifatta contro un’ostica Trento imponendosi per 3-1: i meneghini troveranno Brescia, unica squadra a passare i quarti di finale in tre partite, non lasciando scampo a Pistoia. Dall’altra parte del tabellone, due serie che hanno invece avuto bisogno di gara-5: Venezia, che ha superato Reggio Emilia dopo continui botta e risposta, se la vedrà con la vincente di Virtus Bologna-Tortona, due squadre che hanno vinto le precedenti partite giocate in casa.

Gli incontri verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming sui canali Eurosport, disponibili anche su Sky, e su Dazn: tra parentesi, comunque, la programmazione dettagliata partita per partita.

IL PROGRAMMA DELLA SERIE

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

RISULTATI PLAYOFF

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO PLAYOFF

PROGRAMMA SEMIFINALI PLAYOFF A1

– in aggiornamento –

GARA-1

Sabato 25 maggio

Ore 20:45 – EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia (DMAX, Dazn, Eurosport 1)

GARA-2

Lunedì 27 maggio

Ore 20:45 – EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia (DMAX, Dazn, Eurosport 2)

GARA-3

Giovedì 30 maggio

Ore 20:45 – Germani Brescia – EA7 Emporio Armani Milano (DMAX, Dazn, Eurosport 2)